Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место

В Белом доме и Кремле подтвердили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития отношений между странами, стратегическую стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с пандемией.

Сообщение подобного рода было размещено и на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - сказано в сообщении.

Как известно, Байден рассчитывал на встречу с Путиным во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.