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Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место

Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

В Белом доме и Кремле подтвердили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития отношений между странами, стратегическую стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с пандемией. 

Сообщение подобного рода было размещено и на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - сказано в сообщении. 

Как известно, Байден рассчитывал на встречу с Путиным во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Швейцария, Владимир Путин, Джо Байден.
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