В России назвали возможную дату и место встречи Путина с Байденом

Если в Кремле дадут согласие на встречу президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из США Джо Байденом, то она, скорее всего, пройдет в Швейцарии.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в государственных структурах РФ.

Издание сообщает, что во многом судьба встречи будет зависеть от итогов переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые намечены на 19-20 мая.

Как известно, Байден предлагал Путину провести встречу в Европе 15-16 июня. До этого, 11-13 июня он будет на саммите G7 в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.

В России пока официального согласия на встречу не дали, а в Кремле взвешивают все "за" и "против".

Больше о том, какие сигналы были посланы Кремлю из Белого дома, читайте в материале "Телеграфа": Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт.