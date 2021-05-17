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Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт

Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт
18:19 Сегодня Телеграф

Президент США Джозеф Байден, который вероятно в ближайшее время встретится в Европе с Владимиром Путиным, уже показал лидеру Кремля, что "теперь в городе новый шериф, и зовут его Джо Байден". Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу, по мнению которого, Байден оставляет двери для диалога открытыми, но четко показал Путину, что США будут давать серьезный отпор российской агрессии и заставят РФ заплатить гораздо большую цену, если она будет продолжать агрессию и подрывную деятельность против Запада. Данные утверждения проанализировал для "Телеграфа" политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

"Я думаю, что Вершбоу прав. Та риторика, которую демонстрирует Байден всему миру в целом и РФ в частности указывает на то, что заданием нового президента США является возвращение Америки на глобальную политическую арену в статусе безусловного лидера. Шаги, сделанные его предшественником Трампом, скорее были направлены на изоляционизм США - политический и экономический. На сосредоточение исключительно на внутренних вопросах: увеличение рабочих мест, изменения налоговой, миграционной политики и так далее. Была явная ориентация на республиканский электорат, который сосредоточен на внутренних вопросах. Байден же - скорее дипломат, игрок международного уровня. И для него важно восстановить лидерство США во всех сферах, включая внешнюю политику", - поясняет Максим Джигун.

По его мнению, исходя из заявлений и действий Байдена, РФ придется не так легко, как было ранее.

"Во время президентства Трампа он минимизировал участие США в деятельности ООН. Делал неоднозначные высказывания касательно НАТО и участия США в Альянсе. Он выходил из климатических соглашений, пересматривал позиции в других институциях, в том числе во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - напоминает политолог. - Байден же практически сразу после инаугурации отменил большинство подобных решений Трампа. Подчеркивая, что для США чрезвычайно важно максимально присутствовать на международной арене, влиять на мировую повестку дня".

Максим Джигун считает, что политика Трампа была во многом попустительной по отношению к РФ. Он ведь даже ставил какое-то время Путина в пример, подчеркивает эксперт.

"Путин при Трампе чувствовал себя вольготно, мог реализовывать какие угодно планы. Он и реализовывал – те же вмешательства в выборы в ряде стран, попытки расколоть Евросоюз. Уверен, что заявления Байдена в стиле "Путин - убийца", что "он заплатит", будут иметь продолжение в виде новых санкций. А при Байдене они уже введены против РФ – и весьма существенные, - подчеркивает Максим Джигун. – И то, что российская пропаганда сейчас активно раздувает антиамериканские настроения, демонстрирует – Путин понимает, что Байден – не Трамп. И с ним хозяину Кремля будет непросто. Он уже пробует испытать Байдена на прочность. Та же эскалация у украинской границы в апреле – именно на это была направлена. Мы помним, что последовал звонок Байдена Путину, после чего российские войска хоть и частично, но – отошли. Посмотрим, к чему приведет их очная встреча, если она состоится. Это будет серьезное столкновение двух характеров. С позитивным для нас, надеюсь, исходом".

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. 

В интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко высказал мнение, что властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории. И не рассчитывать, что заокеанские партнеры будут думать за нас и жить нашими национальными интересами.

 

 

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Россия, Владимир Путин, Джозеф Байден, Максим Джигун.
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