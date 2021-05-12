Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией

Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным

Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден подтвердил намерение о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне, когда состоится визит главы Белого дома в Европу, где у него запланировано участие в саммитах G7 и НАТО.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Генерал подчеркивает, что и Байден, и Путин – опытные политики. И каждый будет вести себя как лидер мощных государств. Причем США – лидер во всех смыслах, а РФ, в первую очередь, в военном.

"Учитывая, как российское руководство не любит, когда по его поводу делаются какие-то оценки, Байден использует это. Он назвал Путина убийцей, но тут же выдал пряник – предложил встречу. То есть, Кремль получи небольшую сатисфакцию, что именно американский президент вышел с таким предложением, – поясняет Игорь Романенко. – Напомню, что во время президентства Обамы Путин предлагал ему четыре раза встречаться. Но тот отказывал. Лишь после того, как Путин вступил в войну в Сирии, где – нефть, влияние на Ближний Восток, американские интересы – Обама вынужден был согласиться на встречу с Путиным. Это предыстория. Которую Байден прекрасно знает. Потому и ведет себя соответствующим образом. Назвал Путина убийцей, но не отказался от переговоров. Путин начал сгонят войска к украинской границе – предложил встречу в третьей стране. При этом ввел санкции. Но вновь подтвердил намерение о встрече. Кнут и пряник, кнут и пряник".

По мнению генерала, Украине важно воспользоваться отсрочкой вероятной эскалации (Путин вряд ли рискнет обострять ситуацию до встречи с Байденом), чтобы максимально укрепить свой военный потенциал, поддержку со стороны западных партнеров, переговорные позиции в свете вероятной встречи украинского и российского президентов.

"Если встреча президентов Украины и России состоится, то важно, чтобы она прошла после переговоров Байдена и Путина. Тогда более ясной будет картина, более четко очерчены те или иные линии. И станет понятно, как себя следует вести Зеленскому, – поясняет Игорь Романенко. – Есть понятная и обсуждаемая опасность во встрече тет-а-тет украинского и российского президентов. Их опыт несравним. Путин уже в царствовании преодолел Брежнева, остался только Сталин, но нынешний кремлевский старец может пересидеть и его. Если такая встреча всё же случится, нужно выходить на нее максимально подготовленными. Надеюсь, Байден будет тверд в позиции поддержки Украины. И уже после его встречи с Путиным, отталкиваясь от результатов по украинскому вопросу, нашему президенту будет легче в общении с Путиным".

К слову, глава Госдепа США Энтони Блинкен, посетивший 6 мая с визитом Украину, выразил мнение, что встреча Байдена и Путина "лицом к лицу" пошла бы на пользу и России и США.

О важности и опасности встречи президентов США и РФ для Украины "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", чего можно ждать от переговоров Байдена-Путина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 108

Все по теме:

США, Переговоры, РФ, Владимир Путин, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
Как найти &quot;своего&quot; психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
&quot;Какой же Гуф мудак&quot;: сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь