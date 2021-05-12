Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден подтвердил намерение о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне, когда состоится визит главы Белого дома в Европу, где у него запланировано участие в саммитах G7 и НАТО.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Генерал подчеркивает, что и Байден, и Путин – опытные политики. И каждый будет вести себя как лидер мощных государств. Причем США – лидер во всех смыслах, а РФ, в первую очередь, в военном.

"Учитывая, как российское руководство не любит, когда по его поводу делаются какие-то оценки, Байден использует это. Он назвал Путина убийцей, но тут же выдал пряник – предложил встречу. То есть, Кремль получи небольшую сатисфакцию, что именно американский президент вышел с таким предложением, – поясняет Игорь Романенко. – Напомню, что во время президентства Обамы Путин предлагал ему четыре раза встречаться. Но тот отказывал. Лишь после того, как Путин вступил в войну в Сирии, где – нефть, влияние на Ближний Восток, американские интересы – Обама вынужден был согласиться на встречу с Путиным. Это предыстория. Которую Байден прекрасно знает. Потому и ведет себя соответствующим образом. Назвал Путина убийцей, но не отказался от переговоров. Путин начал сгонят войска к украинской границе – предложил встречу в третьей стране. При этом ввел санкции. Но вновь подтвердил намерение о встрече. Кнут и пряник, кнут и пряник".

По мнению генерала, Украине важно воспользоваться отсрочкой вероятной эскалации (Путин вряд ли рискнет обострять ситуацию до встречи с Байденом), чтобы максимально укрепить свой военный потенциал, поддержку со стороны западных партнеров, переговорные позиции в свете вероятной встречи украинского и российского президентов.

"Если встреча президентов Украины и России состоится, то важно, чтобы она прошла после переговоров Байдена и Путина. Тогда более ясной будет картина, более четко очерчены те или иные линии. И станет понятно, как себя следует вести Зеленскому, – поясняет Игорь Романенко. – Есть понятная и обсуждаемая опасность во встрече тет-а-тет украинского и российского президентов. Их опыт несравним. Путин уже в царствовании преодолел Брежнева, остался только Сталин, но нынешний кремлевский старец может пересидеть и его. Если такая встреча всё же случится, нужно выходить на нее максимально подготовленными. Надеюсь, Байден будет тверд в позиции поддержки Украины. И уже после его встречи с Путиным, отталкиваясь от результатов по украинскому вопросу, нашему президенту будет легче в общении с Путиным".

К слову, глава Госдепа США Энтони Блинкен, посетивший 6 мая с визитом Украину, выразил мнение, что встреча Байдена и Путина "лицом к лицу" пошла бы на пользу и России и США.

О важности и опасности встречи президентов США и РФ для Украины "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", чего можно ждать от переговоров Байдена-Путина.



