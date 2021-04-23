Ставки будут расти: чем важны и чем опасны для Украины дальнейшие контакты РФ и США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил по телефону с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном перспективу президентского саммита между США и РФ. Это произошло после состоявшегося 13 апреля телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого глава Белого дома предложил хозяину Кремля встретиться очно. О важности и опасности этой встречи для Украины "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Сегодня стало известно, что Россия отводит значительную часть войск, которые ранее сконцентрировала у границ Украины и в Крыму. Возможно, это одно из условий предстоящей встречи, которую, думаю, очень ждет Путин. И которой он, как и звонка Байдена, фактически вымогал, бряцая оружием. Понятно, что эскалация не может быть вечной. Путину важно утрясти ряд вопросов, в том числе внешнего характера, до осени, до парламентских выборов, показав себя победителем. Выйти из ситуации, сохранив лицо, с как бы гордо поднятой головой. Но ставки будут расти. Путин будет требовать некую уступку со стороны коллективного Запада", – уверен Виктор Бобыренко.

Он не исключает, что могут поднимать вопрос с подачей воды в Крым, с ускоренным выполнением Минских соглашений – в российской их трактовке. Чтобы можно было заявить: "Смотрите, не выстрелив ни разу – мы победили". И тут, считает эксперт, важно Зеленскому не стать пешкой в игре между Россией и коллективным Западом – и отстаивать наши интересы.

"Ему ведь тоже хочется показать себя Наполеончиком. В актив записать, что есть победа. Что Путин убрал войска. Возможно, даже с Донбасса, – поясняет аналитик. – Но в этой партии слишком неравнозначные по весомости фигуры: Байден и Путин – с одной стороны и Зеленский – с другой (хоть и по одну сторону с Байденом). Победителем, уверен, выйдут Байден с Зеленским. Но путинцы будут форсировано требовать некой хотя бы символической уступки. Чтобы все трое плюс, возможно, Макрон и даже Меркель, могли заявить, что принесли мир на Донбасс, а то и спасли мир от Третьей мировой…. Уверен, что Байден не пойдет на Мюнхенский сговор, на сдачу Украины. Но всех устроят символические уступки со стороны официального Киева".

Вопрос лишь в том, подчеркивает Виктор Бобыренко, что это будут за уступки.

"К примеру, нам могут подсунуть Донбасс на особых условиях. Фактически камнем на шее. Для Украины в этом смысле куда выгоднее не выполнять Минские соглашения под тем или иным предлогом. Продолжать переговоры и игру на истощение. А жировая прослойка у России – всё меньше", – резюмирует эксперт.

Отметим, что поздним вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение касательно эскалации, которую устроила Россия.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.