Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец
"Победа" в войне не будет иметь значения": Путину и России предрекли конец
Против Казанского завели "уголовное дело": стало известно о новой провокации на переговорах ТКГ
Против Казанского завели "уголовное дело": стало известно о новой провокации на переговорах ТКГ
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам

Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу

Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. 

О деталях разговора сообщает пресс-служба Белого дома

Среди затронутых тем был вопрос продления сроков действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Помимо того, Байден предупредил, что США будут "действовать решительно" в защиту своих национальных интересов при агрессивных действиях РФ, будь-то кибератаки или вмешательства в выборы. 

Говорили президенты и об Украине.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу (США, - ред.) обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении. 

Байден также предложил Путину провести в скором времени встречу в третьей стране для более детального обсуждения спектра проблем в отношениях США и России. 

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России "ценой и последствиями" в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
02 Россия может завершить оккупацию Донбасса уже в конце апреля: появился прогноз
03 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
04 Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
05 Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь