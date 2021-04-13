Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

О деталях разговора сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди затронутых тем был вопрос продления сроков действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Помимо того, Байден предупредил, что США будут "действовать решительно" в защиту своих национальных интересов при агрессивных действиях РФ, будь-то кибератаки или вмешательства в выборы.

Говорили президенты и об Украине.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу (США, - ред.) обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

Байден также предложил Путину провести в скором времени встречу в третьей стране для более детального обсуждения спектра проблем в отношениях США и России.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России "ценой и последствиями" в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.