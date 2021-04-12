Госсекретарь США рассказал, что грозит России в случае новой агрессии против Украины

В случае усиления агрессии против Украины Российская Федерация столкнется с "ценой и последствиями".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken) в интервью телеканалу NBC.

"Я должен сказать, что у меня реальная обеспокоенность российскими действиями на границах с Украиной. На этих границах сейчас собрано больше российских войск, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия впервые вторглась", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, США находятся "в очень тесном контакте" с союзниками и партнерами в Европе, и все они разделяют обеспокоенность Вашингтона происходящим.

"Президент (США Джо – ред.) Байден очень четко высказывался: если Россия будет вести себя необдуманно или агрессивно, будет цена, будут последствия… поэтому вопрос о том, собирается ли Россия дальше продолжать действовать агрессивно и необдуманно? Если да, президент был четким: будет цена, и будут последствия", - сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден заставит РФ отвечать за враждебные действия, но в то же время готов к сотрудничеству в сферах общего интереса.