Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 17 марта, сообщила, что подходы администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов его предшественника Дональда Трампа.

В частности, Россия будет привлечена к ответственности за свои деструктивные действия - новые санкции следует ждать уже в ближайшее время.

Ранее в интервью, которое записывалось во вторник, 16 марта, Байден согласился с тем, что Путина можно считать убийцей.

О подоплеке этих заявлений, реакции на них, а также украинской выгоде «Телеграфу» рассказал главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов.

«Президент Джо Байден на этой неделе сделал резонансное заявление и прямо назвал своими именами, то, что скромно и боязливо до этого замалчивали лидеры ведущих мировых держав. А именно то, что хозяин России Владимир Путин - УБИЙЦА. Эта короткая фраза в ходе интервью ABC News взбудоражила мир и открыла новую страницу в истории. Хотя об этом прекрасно знало всё мировое сообщество - как противники, так и сторонники Владимир Владимировича. Тысячи доказательств тому: отравления, войны, аннексии, сбитые самолеты, массовые убийства собственных и зарубежных граждан. Миллионы людей пострадали в той или иной мере. Добавим наглое вмешательство в политику других стран, в том числе в выборы, подкупы политиков, лживая пропаганда и дезинформация. Фактов дестабилизации мирового правопорядка именно российскими руками - предостаточно. Похоже, что у американцев просто лопнуло терпение от поведения кремлевского «гопника» и Ко. Политика мягких санкционных сдерживаний и уговоров закончилась. Наступил период жестких ответных мер по всем фронтам», - говорит Алексей Воронцов.

Автор: Сергей Елкин, DW

Он акцентирует, что заявления Байдена и Псаки последовали за рассекреченным докладом, опубликованным Управлением директора национальной разведки во вторник. В том докладе оценивается бесчисленное множество внешних угроз для выборов в США в 2020 году. Включая российский фактор.

«Естественно, после таких формулировок в самой России прошла волна истерий и Байденофобий, - продолжает Алексей Воронцов. - В частности, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в четверг, 18 марта, заявил, что слова Байдена в адрес Путина неизбежно негативно скажутся на двусторонних отношениях, а приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы, если от американской стороны не последует извинений. Вместе с тем валютный рынок не заставил себя долго ждать и мгновенно отреагировал резким падением. На пике курс доллара достигал 74 рубля!»

По словам эксперта, мировое сообщество и лидеры ведущих держав находятся в некоем замешательстве, действуя по принципу – «как бы чего не вышло». Пауза считает Алексей Воронцов, оправдана, ведь многие бояться испортить отношения как с США, так и с Россией.

«Но Байден, похоже, поставил «вилку». И европейцам придется четко сделать свой выбор, - отмечает эксперт. - Что-то мне подсказывает, что время мягкой дипломатии и совместных с РФ проектов под «озабоченность» из-за оккупации Крыма, части Донбасса, из-за тысяч погибших и миллионов вынужденно переселившихся украинцев, - закончилось».

Для Украины более жесткая позиция США по отношению к РФ, безусловно, выгодна.

«Риторика первого лица нашего стратегического союзника дает большой шанс разобраться с внешними и внутренними проблемами в ближайшей и долговременной перспективе. Политика сдерживания агрессора набирает новые обороты и переходит в стадию конкретных действий и решений. Думаю, желающих поиграть с огнем у нас будет всё меньше. Примеры Медведчука, Коломойского, Дубинского – весьма показательны в этом смысле», - резюмирует Алексей Воронцов.

Отметим, что посол России в США Анатолий Антонов был срочно вызван в Москву из-за новых санкций, которые Вашингтон собирается ввести с четверга, 18 марта.

И хоть санкции еще не ввели, даже их анонсирование уже обвалило в России рынок акций и курс рубля.