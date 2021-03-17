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Россия будет привлечена к ответственности: у Байдена анонсировали новые меры против Путина

Россия будет привлечена к ответственности: у Байдена анонсировали новые меры против Путина
22:46 Сегодня Телеграф

На фоне вводимых с 18 марта санкций США против России, в среду, 17 марта, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что новые ограничения в отношении этой страны следует ждать уже в ближайшее время.

Об этом она заявила во время брифинга.

"Как сказал вчера вечером (речь идет об интервью, которое записывалось во вторник, 16 марта, и во время чего Байден назвал Путина убийцей, - прим. Авт.) президент (Джо Байден, - Авт.), безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - отметила она.

Кроме того, Псаки уточнила, что подходы администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов бывшего президента Дональда Трампа. Под этим заявлением она имела ввиду, что администрация Байдена будет вести себя "прямолинейно" с Россией в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США.

Также Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине "метафорой".

"Мне нечего добавить", - сказала она, когда ее спросили о том, были и слова Байдена "метафорой" или имелся в виду их прямой смысл. Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Смотреть с 29:13 минуты

 Как сообщал "Телеграф", ранее в России отреагировали на санкции США, вызвав посла в Вашингтоне в Москву.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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США, Россия, Санкции.
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