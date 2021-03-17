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Байден ответил, считает ли Путина убийцей и пригрозил расплатой

Байден ответил, считает ли Путина убийцей и пригрозил расплатой
14:38 Сегодня Телеграф ABC News

Во вторник, 16 марта, во время интервью ABC News президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей".

Об этом сообщает ABC News.

Так, Байден, отвечая на вопрос журналиста с небольшим промедлением согласился с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.

"Он заплатит цену", - сказал Байден.

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Он также поделился подробностями разговора с Путиным.

"Мы долго разговаривали, он и я. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - рассказал Байден, имея в виду вмешательство России в выборы в США в 2020 году.

Когда же журналист спросил: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?", Байден ответил: "Ммм, да", - ответил Байден, добавив, что "вы увидите", что Путин "заплатит", но не стал вдаваться в подробности за что именно.

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При этом Байден не стал отрицать возможное сотрудничество с РФ, когда можно "гулять и жевать жвачку одновременно в местах, где совместная работа в наших общих интересах".

Отметим, во вторник, 16 марта, главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные мероприятия, направленные на "очернение" кандидатуры президента Джо Байдена.

Напомним, 3 марта в Белом доме анонсировали введение санкций против Северного потока-2 уже в мае текущего года.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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США, Владимир Путин, Джо Байден, вмешательства в выборы 2020.
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