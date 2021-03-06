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"Хватит быть мягкими с Россией": в Сенате США жестко требуют от Байдена мер против газопровода Путина

"Хватит быть мягкими с Россией": в Сенате США жестко требуют от Байдена мер против газопровода Путина
11:22 Сегодня Телеграф

Американские политики высказывают недовольство мягкой политикой администрации президента Джо Байдена в отношении газопровода "Северныйпоток-2". В сенате даже угрожают сорвать назначение Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления.

Об этом в своем Twitter написал сенатор от Техаса Тед Круз, сообщив, что ветирует назначение  главы ведомства.

"Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", - заявил политик.

 

Стоит отметить, в американском Конгрессе даже один сенатор может существенно затруднить утверждение какой-либо кандидатуры на должность. Правда, окончательно изменить положение дел ему не удастся. Тем более Бернса уже рекомендовал профильный комитет. Скорей всего верхняя палата Конгресса все-таки примет решение поставить Бернса главой американской разведки.

Напомним, 3 марта в Белом доме анонсировали введение санкций против Северного потока-2 уже в мае текущего года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Санкции, Сенат США, Джо Байден, Тед Круз, Северный поток-2.
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