"Хватит быть мягкими с Россией": в Сенате США жестко требуют от Байдена мер против газопровода Путина

Американские политики высказывают недовольство мягкой политикой администрации президента Джо Байдена в отношении газопровода "Северныйпоток-2". В сенате даже угрожают сорвать назначение Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления.

Об этом в своем Twitter написал сенатор от Техаса Тед Круз, сообщив, что ветирует назначение главы ведомства.

"Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", - заявил политик.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.

Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk

— Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021