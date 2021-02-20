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При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"

При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф

В Госдепартаменте США не видят необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северного потока - 2". Таковы результаты доклада ведомства американскому Конгрессу.

Госдеп указал в списке для возможных санкций только российское судно «Фортуна» и его собственника компанию «КВТ-Рус». Однако,  против них и так уже действуют ограничения, введенные администрацией предыдущего президента Дональда Трампа в прошлом месяце, сообщает reuters.          

"Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является неадекватным", - заявил конгрессмен Майкл Маккоул.

В Конгрессе считают, что эти санкции мало на что повлияют и вряд ли смогут остановить дальнейшее строительство. При этом конгрессмены обратили внимание, что слово "Россия" не содержится документе, за исключением заголовка, и в нем не подробно обсуждаются консультации с американскими партнерами и союзниками, на которых это повлияет.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден считает, что этот трубопровод - "плохая сделка" для Европы. Однако, Байден также хочет возобновить отношения с Европой в начале своего президентства и находится под давлением Германии, которая нуждается в российском газе.

Напомним, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в интервью "Телеграф" говорил, что администрация Байдена находится в поиске новых подходов в теме противодействия дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Но цель остается неизменной со времен Трампа – не допустить увеличения доли российского газа на европейском рынке, тем самым дать возможность для роста продаж сжиженного топлива.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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США, Санкции, Северный поток-2.
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