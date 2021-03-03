В Белом доме признались, когда начнут наказывать компании за строительство путинского газопровода

3 марта в Белом доме анонсировали введение санкций против Северного потока-2 уже в мае текущего года.

Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

С его слов, в США на данный момент решают, кто попадет под санкции из-за участия в проекте.

Представитель Госдепа также сообщил, что администрация конгресса раз в 90 дней обязана предоставить Конгрессу результаты своей работы.

Таким образом решения будут приняты после получения отчета, который вероятно будет в мае.

Стоит напомнить, что в то же время в США показали готовность подтолкнуть Украину к проведению реформ в весьма жесткой манере из-за замедления изменений в стране.

При этом, ранее Америка объявила о подготовке финансовой помощи Украине, в размере 3,5 миллиардов гривен, для военных нужд.