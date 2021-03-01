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Для борьбы с Россией на пути в НАТО: Украина получит ощутимую помощь от Пентагона

Для борьбы с Россией на пути в НАТО: Украина получит ощутимую помощь от Пентагона
22:57 Пн, 1 Март 2021 Телеграф Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины, объемом в 125 миллионов долларов (3,5 млрд гривен). 

С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. 

"Эти действия подтвердят обязательства США по обеспечению (Украины — ред.) летальным оружием для защиты от российской агрессии", - сказал он. 

Пакет, помимо прямых поставок оборудования, включает в себя совместные учения и консультации. 

По словам спикера Пентагона, это поможет Украине в сохранении территориальной целостности и защите границ, а также улучшит совместимость с войсками НАТО. 

США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций

Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год заложена военная помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. 

Помимо того, в документе предусмотрено ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые должны транспортировать российский газ в ЕС в обход Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Украина, США, Пентагон, Военная помощь.
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