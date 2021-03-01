Для борьбы с Россией на пути в НАТО: Украина получит ощутимую помощь от Пентагона

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины, объемом в 125 миллионов долларов (3,5 млрд гривен).

С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Эти действия подтвердят обязательства США по обеспечению (Украины — ред.) летальным оружием для защиты от российской агрессии", - сказал он.

Пакет, помимо прямых поставок оборудования, включает в себя совместные учения и консультации.

По словам спикера Пентагона, это поможет Украине в сохранении территориальной целостности и защите границ, а также улучшит совместимость с войсками НАТО.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/4UCiDDgbgS — Department of Defense (@DeptofDefense) March 1, 2021

Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год заложена военная помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

Помимо того, в документе предусмотрено ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые должны транспортировать российский газ в ЕС в обход Украины.