Европейские компании массово бросают Путина с его газопроводом

Почти два десятка европейских компаний приняли решение отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2". Всему виной санкции, которые угрожают ввести США против его участников.

Список из 18 компаний был указан в докладе направленном администрацией президента США Джо Байдена в Конгресс несколько дней назад, сообщает агентство Reuters.

В перечне числятся такие фирмы как французская страховая AXA Group, американская нефтесервисная Baker Hughes, германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная cертификационная и классификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская Zurich Insurance Group, а также ряд других: AEGIS Managing Agency, Arch Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents, Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting, Tokio Marine Kiln Syndicates, Travelers Syndicate Management.

Отметим, в понедельник, 22 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что 18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом российского газопровода «Северный поток — 2», поэтому не попадут под американские санкции.

Напомним, немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea перестала финансировать строительство газопровода "Северный поток - 2", на что выделено 730 млн евро в связи с введением новой порции санкций США.