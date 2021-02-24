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Немецкая компания прекратила финансирование газопровода Путина из-за угрозы новых санкций США

Немецкая компания прекратила финансирование газопровода Путина из-за угрозы новых санкций США
20:18 Сегодня Телеграф

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea перестала финансировать строительство газопровода "Северный поток - 2", на что выделено 730 млн евро в связи с введением новой порции санкций США.

Об этом говорится в отчете компании за прошлый год.

"Выплаты компании по кредиту Nord Stream 2 AG составляют 730 млн евро и были завершены до пересмотра "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций "CAATSA" США. Дальнейшие выплаты не планируются", - сказано в документе.

В Wintershall Dea также отметили, что ожидают от США "агрессивного подхода" к подрядчикам "Северного потока - 2". Компания напомнила о новых санкциях, которые были введены американской стороной 19 января против трубоукладчика газопровода "Фортуна", владеющей этим судном компании KVT-RUS, а также предприятия «Рустанкер» и нефтяных танкеров "Максим Горький" и "Сиерра".

В Украине не удержались от комментариев по поводу решения Wintershall Dea прекратить дальнейшее финансирование российского газопровода, указав на отсутствие целесообразности его строительства изначально.

"Инвестиции за последние годы в другие трубопроводы, терминалы для импорта LNG и интерконнектор в Европе уже обеспечили достаточно поставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Экономической целесообразности в Северном потоке-2, как бы ни было жаль признавать Кремлю, нет", - заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", Россия надеется ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в текущем году. Открытие российского газопровода станет крайне плохой новостью для Украины как в экономическом, так и в стратегическом плане. В частности, нардеп и дипломат Богдан Яременко уверен, что потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

США, Санкции, Финансирование, Северный поток-2, Wintershall Dea.
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