Потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки, - нардеп Богдан Яременко

О том, почему буксуют переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, о сигналах, которые Россия подает миру, о "Северном потоке-2" и санкциях против каналов Козака-Медведчука "Телеграф" побеседовал с дипломатом, народным депутатом 9-го созыва (фракция "Слуга народа"), членом Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богданом Яременко.

– Представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель совершил недавно визит в Москву. Результаты можно назвать провальными. Кремль устроил во время визита высылку дипломатов, якобы поддерживающих акции в защиту Навального. Об освобождении самого Навального, на чём настаивал Боррель, российские власти даже слышать не хотят. Почему РФ пошла на явное обострение отношений с Евросоюзом?

– Россия пытается подать ЕС и миру сигналы, что любые разговоры о внутренней политике этой державы невозможны. Мол, "никто не будет "давить" на нас извне". К таким ходам Путина подталкивает сложная внутренняя ситуация: экономические проблемы, недовольство элит. Изменение Конституции "под Путина" породило нестабильность в российских элитах. Ситуация с отравлением, возвращением и арестом Навального, а также сопровождающими это протестами, тоже не добавляет стабильности. Нарастает раздражение. Путин это чувствует. И пытается это раздражение перенаправить.

ЕС и США пытались и пытаются убедить российское руководство в необходимости соблюдения прав человека. Результат прогнозируемо печален.

Приехав в Москву, руководитель европейской дипломатии вынужден был играть в ту игру, которая началась задолго до него. Подход сдерживания и диалога. Европа, несмотря на введенные против России санкции, пытается искать формат диалога с ней. Но визит Борреля, точнее, оказанный ему "прием", как мне кажется, четко продемонстрировал никчемность такого подхода, такой политики. Недаром он сам по возвращении признал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС.

Всё потому, что РФ не нужен диалог. Лишь монолог и продавливание своих интересов. Демонстративное изгнание во время визита Борреля трех европейских дипломатов – представителей ФРГ, Швеции и Польши – это, условно говоря, дипломатическая пощечина, а то и явный плевок в глаза.

– Появилась информация, что США готовы говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток-2", которым Россия хочет поставлять газ в ряд стран ЕС в обход Украины. Насколько велика вероятность такого развития ситуации?

– Приостановление решения о санкциях идет в комплексе с решением руководства ФРГ приостановить строительство "Северного потока-2". Это хорошо. Но это не решает проблему. Понятно, что, если газопровод построят, это будет иметь для Украины угрожающий характер.

Речь идет о прагматичном интересе Германии и Франции в прямых поставках российского газа. Это не связно с нормандским форматом, в рамках которого эти державы применяют против РФ санкции и другие элементы давления. Есть просто прагматичный интерес.

Украине же нужно быть гиперактивной в вопросе блокирования строительства "Северного потока-2". Подключать все дипломатические каналы, все ресурсы. Тем более, что в остановке этого строительства заинтересован такой мощный игрок как США.

Если для Германии и Австрии "Северный поток- 2" – это вопрос снижения цены на газ, то для нас – огромные потери (при остановке транзита), целые проценты ВВП. К тому же, прекращение транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины – это еще и военно-политическая проблема. Ведь если мы потерями статус страны-транзитера, это может развязать руки российской военным стратегам.

– В России, похоже, и так стараются максимально развязать себе руки для действий против Украины. Недавно в Кремле заявили, что проект закона о государственной политике переходного периода, который представили в Украине, означает фактически односторонний выход официального Киева из Минских соглашений. О чём говорит такая реакция?

– Пока документ в стадии обсуждения и доработки. До 5 февраля свои предложения могли вносить различные организации. Так что еще даже не дошло до подачи проекта закона в парламент.

Но и так понятно – что бы мы не делали, что бы не предлагали, Россию устроит только капитуляция Украины. И тот закон, который нам через так называемые "Л-ДНР" принесут из Кремля. Но Украина не пойдет на ультимативные требования России. Которая постоянно обвиняет нас в чём-то, чтобы использовать это как элемент для переговоров с Западом.

Рано или поздно, когда у нас стабилизируется экономическая и политическая ситуация, окрепнут ВСУ, мы добьемся от РФ признания, что Минские соглашения в нынешнем виде невозможно реализовать. Они должны быть определенным образом переформатированы, чтобы мы имели хотя бы техническую возможность их выполнить. Но пока Россия считает, что, вбухивая деньги в пропагандистские телеканалы, можно что-то продавить.

– Сейчас ряд таких каналов (Козака-Медведчука) попал под санкции. Что можно сказать о реакции на это украинских политиков, США, ЕС?

– Вижу полную поддержку такого решения со стороны всех, кроме тех, кто напрямую зависит от России. Решение СНБО основано на том, что речь идет о гибридной войне, о нацбезопасности. Но даже несколько неожиданно для президента Зеленского это еще и дало немало политических очков во внутренней политике.

Реакцию мира на эти санкции можно охарактеризовать как "сдержанную поддержку". Думаю, для Украины это – абсолютно удовлетворительно. Так что указ президента, которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях не создал нам проблем с США и ЕС.

Ну, а негативная реакция России вполне понятна – мы обрубили им важные каналы. Даже не телевизионные, а – инструменты влияния на внутреннюю политику в Украине. Не сработал их манипуляторный нарратив о том, что происходящее – борьба со свободой слова. Потому что такое утверждение – абсолютная ложь. Решение о санкциях не затрагивает многие очень критично настроенные к власти СМИ, которые финансируются другим спектром российской политики. Хоть некоторые, как та же Страна.ua, выглядят, с моей точки зрения, как явный инструмент работы российских спецслужб, через который запускаются определенные кремлевские нарративы.

– Как могут события развиваться дальше?

– Думаю, мы увидим продолжение. Нет сомнения, что РФ финансирует значительно больше информационных ресурсов на территории Украины, чем телеканалы Zik, NewsOne и 112 Украина. Думаю, СБУ уже работает в этом направлении.

Будет и другая сторона – судебная борьба. Гибридная война продолжается. На всех фронтах. Россия умеет комбинировать военные и невоенные методы. На Донбассе мы сейчас наблюдаем тренировки ДРГ, снайперов. На море РФ ведет себя и вовсе агрессивно и нагло. Потому и происходит усиление военной компоненты НАТО на море.

– Могут ли США в каком-либо формате присоединиться к переговорам по Донбассу?

– Мы уже видели такие попытки, достаточно эффективные. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, при том, что Штаты формально не были участниками Нормандского формата, активно работал на протяжении нескольких лет. Осуществлял челночную дипломатию между ЕС и РФ. Мы тогда наблюдали постепенное угасание конфликта. Но ощутимого результата не было и нет потому, что РФ не хочет ничего другого, кроме капитуляции Украины. И всё же свою позитивную роль такая форма дипломатии в 2017-2019 годах сыграла.

Так что подобная форма сотрудничества или иные реформирования – вполне возможны. При этом, уверен, что не только у россиян, но и у европейцев нет желания допускать США к нормандскому формату. К тому, что они считают европейской политикой на европейском континенте.

Но нужно учитывать и то, что после выборов в Госдепе США появилось много дипломатов, чиновников, которые хорошо знают и украинское, и российское досье. К тому же, новый президент Джо Байден в первые годы конфликта, будучи тогда вице-президентом, лично прилагал большие усилия для разрешения ситуации. Потому, уверен, что США будут в противостоянии Украины с Россией отыгрывать свою, особенную роль.

– Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, которым предлагается разрешить иметь двойное гражданство в Украине. В том числе с РФ, но при условии, что тогда граждане Украины, имеющие также российские паспорта, не смогут проголосовать на выборах или быть избранными до отмены такого статуса или отказа от гражданства страны-агрессора. Каковы шансы на принятие закона?

– Пока это тема для дискуссий. Нужно понимать, что у нас – огромная миграция, а также очень большая, исторически сложившаяся, диаспора. Многие украинцы проживают за границей. Миллионы, а то и десятки миллионов. И попытки урегулировать вопрос с двойным гражданством, что позволит решить массу практических вопросов, уверен, будут. Но сейчас, как мне кажется, парламент не готов принимать решения о даже теоретически возможном двойном гражданстве, в том числе с РФ.

Дискуссии будут продолжаться, рано или поздно решение о двойном гражданстве всё же будет принято.