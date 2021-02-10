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Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука

Путин включил "ответку", а позиции Ермака слабеют: какие выводы можно сделать по итогам блокировки каналов Медведчука
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

Появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы узнал о принятии решения о блокировке каналов Козака-Медведчука за 30 минут до обнародования указа главы государства.
Также общая риторика украинской власти касательно Донбасса сменилась с миротворческой, которую проповедовал Ермак, на более жесткую. Говорит ли это об ослаблении позиций Ермака, который возглавил ОП год назад? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.

"Видео эту информацию, но не могу подтвердить или опровергнуть, что Андрей Ермак якобы узнал о блокировке каналов Медведчука за 30 минут до обнародования указа. Об этом стало известно из неподтвержденных источников. Но я точно знаю, что подготовка решения СНБО было сферой ответственности секретаря Совета Данилова и министра внутренних дел Авакова. И то, что указ о запрете трех каналов Медведчука готовился в течение нескольких месяцев, как минимум. Круг лиц, который был причастен к подготовке указа, был строго ограничен. Входил ли в него Андрей Ермак мне неизвестно. Но явно, что для Медведчук и его соратников решение о санкциях стало полным сюрпризом", – подчеркивает Тарас Березовец.

И это, отмечает эксперт, говорит о том, что утечка по какой-то причине не произошла.

"Мы можем сколько угодно спекулировать – был Ермак причастен к появлению этого решения или нет. Но факт остается фактом – эта информация не стала достоянием русских и Медведчука, пока не была обнародована официально, – отмечает Тарас Березовец. – Очевидно, скорость принятия решения связана так или иначе с позицией новой американской администрации. Мы знаем, что госсекретарь США Энтони Блинкен общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Аналогичные контакты проходят по линии украинской и западных спецслужб (особенно с британской и американской). Полная поддержка санкций со стороны американцев показывает, что они знали, что такое решение будет принято. Для них это сюрпризом точно не стало".

Эксперт согласен с тем, что позиция Украины касательно ситуации на Донбассе и России ужесточается.

"И это логично. Ведь следует ожидать ответа от Путина "за Медведчука". И ответ мы уже видим – увеличение количества обстрелов, снайперского огня на Донбассе. Угроза вторжения на юг Украины – в Херсонскую область. Угроза Мариуполю, которая сейчас увеличивается. Следует ожидать ответного ужесточения позиций со стороны Украины. У Зеленского не будет иного выхода, – считает Тарас Березовец. – Слабеют ли при этом позиции Ермака? Пока сложно сказать. Но неуловимо чувствуется, что хватка Ермака и его контроль за ситуацией стали меньше. Продолжится ли тенденция дальше – сказать пока сложно. Замены Ермаку, похоже, пока нет. Он поместил Зеленского в теплую ванну. И тому, и другому от этого комфортно. Гипотетически заменить Ермака мог бы Шефир, нынешний первый помощник президента. Также видим усиление позиций секретаря СНБО Данилова. Возможно, он тоже один из кандидатов в новые главы ОП. Но пока мне кажется, что позициям Ермака ничто не угрожает".

Стоит заметить, что слухи об утрате влияния Андреем Ермаком появились на фоне разговоров о возможной отставки премьера Дениса Шмыгаля. Эксперты проанализировали для "Телеграфа" ситуацию, спрогнозировав, кого могут посадить в кресло главы правительства. 

Кроме того, аналитик Александр Кочетков анализировал вероятный раскол в партии "Слуга народа" и предположил, ушел ли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков от Зеленского окончательно.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента, Закрытие телеканалов.
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