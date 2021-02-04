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"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?

"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?
07:23 Сегодня Телеграф

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, выпустившему на этой неделе похожий на агитку видеоролик о начале работы пятой сессии парламента, некоторые политики и эксперты прочат карьеру «сольного» политика. Есть ли почва для такого рода прогнозов? Для «Телеграфа» ситуацию прокомментировал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

«О самостоятельной карьере Дмитрия Разумкова заговорили с того момента, когда оказалось, что он намерен быть не спикером «Слуги народа», а спикером всей Верховной Рады Украины», - говорит Александр Кочетков.

По его словам, на самом деле, главное, что побуждает Разумкова задумываться о такой карьере – это то, что он политтехнолог.

«Он не может не видеть, что рейтинг и партии власти, и самого президента неуклонно снижается. А Разумков не намерен тонуть вместе с этим «Титаником». Хотя бы потому, что он возражал против многих принимаемых властью решений. Когда об этом с ним еще советовались, - подчеркивает Александр Кочетков. - Самостоятельную фигуру и своего потенциального конкурента из Разумкова делают сам Зеленский и его окружение, играющее на тщеславных струнах своего шефа, который уже вошел во вкус и ему очень нравится быть президентом Украины. Делают неуспешностью своей политики».

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Александр Кочетков политтехнолог

Ну а формальным поводом для разговоров о «старте политической карьеры» Разумкова, по мнению аналитика, послужил видеоролик, который сняла его команда к началу работы парламента.

«По правде, это мелочь, особенно, с учетом того, что спикер старается не светиться сверх меры, зная об артистической ревности Зеленского. На самом деле, никакой самостоятельной политической карьеры Разумков еще не начинал. А когда таки начнет, то сделает это так, что сомнений ни у кого не останется. И чем раньше ОП начнет с ним информационную войну, тем раньше этот старт произойдет», - прогнозирует Александр Кочетков.

Отметим, 2 февраля на заседании СНБО было принято решение о санкциях против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и закрытии его каналов Zik, NewsOne и "112 Украина". Единственным из присутствующих, кто отказался поддержать такое решение был именно Дмитрий Разумков.

Не секрет, что спикер Рады заметно дистанцировался от президента и его команды.

Впрочем, Разумкова называют в качестве потенциального кандидата в премьер-министры, однако вероятность такого назначения мала.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Александр Кочетков.
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