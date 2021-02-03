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Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера

Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера
08:00 Сегодня Телеграф

В Украине всё громче говорят о скорой смене премьера. Называются фамилии как старых политиков (Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман), так и новых (Кира Рудык, Дмитрий Дубилет, Дмитрий Разумков). Кто и почему выглядит наиболее убедительной кандидатурой на пост главы правительства? Какие есть сценарии и сроки возможной смены Кабмина? Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал победу тогда еще артиста Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в Украине.

"После того, как Юрия Витренко во второй не проголосовали как министра энергетики, которую некоторые видели как его ступень к премьерству, стало ясно, что ставка на него как на относительно независимого, технического кандидата, не сработала. И что без консенсуса олигархов нового главу Кабмина, похоже, не назначить. Понятно, что Ахметова устраивает "его" Шмыгаль. Но многих других он не устраивает. Ну, а ситуация с тарифами окончательно обрушила рейтинги власти. Последние соцопросы это ясно продемонстрировали. И это еще люди не видели платежек за январь! Зеленский, понятно, будет переводить стрелки. Типа, не он же виноват. А "стрелочником" назначат Шмыгаля. Думаю, недолго осталось ждать. Так что – тема нового премьера, действительно, стоит на повестке дня", – говорит Виктор Бобыренко.

По его мнению, Юлия Тимошенко в качестве премьера вряд ли возможна. Ее фракция "Батькивщина" сравнительно небольшая – менее 30 депутатских мандатов. При этом амбиции политической сили и опыт – огромны.

"Юлию Владимировну, как мне кажется, эти молодые-зеленые боятся, как черт ладана. Понимают, что она может играть в свою игру. Мы видели это при Ющенко. И как коалициант, будет тянуть одеяло на себя. Что бы ни началось у каких-либо политиков с Юлей, заканчивается всегда скандалом и "разводом". И разводом в коалиции (как разводятся супруги), и "разводом", как в игре в наперстки. Юлия Тимошенко – вариант безысходности и его используют, когда "слугам" катастрофически не будет хватать голосов в Раде. А без этих голосов она никому не интересна", – считает аналитик.

Олигархический консенсус Тимошенко тоже вряд ли устроит, отмечает он. Слишком самостоятельная фигура, а не марионетка, как любят олигархи.

"Не будет назначен премьером и Гройсман, – уверен Виктор Бобыренко. – Без своей фракции в Раде – это бессмысленно. Это значит просто потерять рейтинг. А ему подставляться нет смысла. Рейтинг уже около 5%, есть возможность завести свою фракцию в Раду. Лучше подождать. Смысл идти в премьеры, не имея своей команды?"

Действующему главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, по мнению эксперта, это тоже не нужно.

"Ему комфортно быть в Раде. Там лелеется его рейтинг, он пока позитивный, чуть ли не лучший. Ему нет смысла что-то менять", – рассуждает эксперт.

На прошлой неделе внезапно появились слухи о возможном назначении на пост премьера Киры Рудык – лидера партии "Голос". Виктор Бобыренко считает такой вариант неплохим, но далёким от реальности.

"Ее назначение является невозможным, потому что – не вариант для олигархов. Не дадут голоса те, кто работает на них в Раде. А у самого "Голоса" есть всего два десятка голосов в парламенте. Маловато. Хотя, как по мне, коалиция "Голос","Евросолидарность" и верные Зеленскому представители "Слуги народа" была бы неплохим вариантом для Украины. Но на это не пойдет окружение Зеленского", – считает аналитик.

А потому, резюмирует он, новым премьером может стать малоизвестная фигура (как Шмыгаль год назад), которая устроит, прежде всего, Ахметова и (или) Коломойского. Они поделят между собой Кабмин.

"И их совершенно не интересует социально-гуманитарный блок, который отдадут на откуп Офису президента. Им важны премьер, вице-премьер, а также экономико-финансовый и энергетический блок", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

Ранее Виктор Бобыренко прогнозировал для "Телеграфа" вероятность досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал условие, при котором власть Зеленского начнет разваливаться.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Кабмин, Премьер-министр Украины, Дмитрий Разумков, Кира Рудик, Виктор Бобыренко.
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