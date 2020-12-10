Импульсивность Зеленского может отправить Раду в нокаут: чем ответит оппозиция

Что в Украине происходит с оппозицией? Готова ли она что-то противопоставить (без)действующей власти? Какова вероятность досрочных парламентских выборов? Своим мнением с «Телеграфом» поделился эксперт Бюро анализа и политики Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал победу артиста Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в Украине.

«Если характеризовать фракции партий, которые представлены в парламенте, то мы видим две популистские («Слуга народа» и «Батькивщина»). Такие себе аналоги социалистов и социал-демократов, только «Батькивщина» - с более правым уклоном, - отмечает эксперт. – Есть явно прокремлевский сектор – ОПЗЖ. И есть в какой-то мере проевропейская оппозиция – «Голос» и «Европейская солидарность», которые вместо того, чтобы объединиться, успевают между собой повоевать. В этом, пожалуй, вечная беда Украины – вместо объединения, наши политики, даже со сходной идеологией, предпочитают «бить горшки», решая, кто из них больший гетман».

Виктор Бобыренко не считает оппозицией ОПЗЖ, которая так себя называет.

«Это даже не партия, а филиал ФСБ в Украине, – поясняет он. – Сейчас ОПЗЖ пытается блокироваться со «Слугой народа» в ряде местных советов на юго-востоке Украины. Где могут обойтись без «слуг», кричат «ура, победа наша!». Где не могут, пытаются стать частью большинства. Всеми правдами и неправдами Медведчук и Ко будут пытаться Зеленскому показать: «Смотри, у нас же в некоторых местных советах получается успешно объединяться! Почему бы не попробовать так в парламенте? Распускай «непослушную» Раду, мы потом вместе сформируем там новое большинство. К примеру, весной». Не исключаю, что ОПЗЖ при таком раскладе попросят себе гуманитарный блок – образование и культуру. И будут внедрять такие инициативы, которые точно раскачают, а то и расколют страну».

По мнению Виктора Бобыренко, если Зеленский – не важно, под каким предлогом - решится устроить очередные внеочередные парламентские выборы, то в глобальном смысле нас ждет идеологический бой на украинском политическом поле между РФ и Западом.

«Проукраинские силы должны стараться избежать такого сценария. И из-за опасности раскола страны, и из-за того, что он будет сдерживающим фактором для поддержки Запада. Но тут всё будет зависеть от импульсивности нашего президента, – считает политолог. – Он ведь может принять решение на «горячую руку». Прецеденты уже были, к примеру, с Конституционным судом Украины (КСУ), который он пытался отставить. Зеленский порой действует по логике: «Я так хочу, я так сказал, купите мне такую игрушку...». Но в политике это – путь в никуда».

В то же время, отмечает эксперт, некоторые группы будут не против официально зарегистрировать смерть монобольшинства, которого как бы и так нет.

«Так что вероятность досрочных выборов Рады - есть. Примерно 60% из 100%. Даже при том, что для Зеленского и его партии они невыгодны, – говорит Виктор Бобиренко. – Ведь «слуги» точно возьмут меньше, чем имеют сейчас. Но импульсивность президента, а также ряд сопутствующих факторов дают повод предположить, что девятый созыв парламента уйдет досрочно. Надеюсь, что заграница, несмотря ни на что, нам поможет. Что она поддержит проукраинские силы – и не допустит досрочных выборов. Потому что в итоге мы увидим и возвращение «регионалов» во власть, и попытку вернуть Украину в российскую орбиту влияния».

Автор: Андрей Питонов