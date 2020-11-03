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Импичмента не будет, но могут появиться «зеленые человечки»: чем закончится битва Зеленского, КСУ и Рады
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Импичмента не будет, но могут появиться «зеленые человечки»: чем закончится битва Зеленского, КСУ и Рады

Импичмента не будет, но могут появиться «зеленые человечки»: чем закончится битва Зеленского, КСУ и Рады
11:41 Сегодня Телеграф

Конфликт между президентом и практически всеми – нарастает. Речь не только об оппозиционных партиях (практически все в парламенте) и Конституционным судом. Сами представители «Слуги народа» всё чаще активно идут против «Зе-линии». Нарастает конфликт по линии президент-парламент. Какова вероятность роспуска ВР? Не спровоцирует ли эта попытка (которую может заблокировать тот же КСУ) «обратку» в виде импичмента президента? Какие угрозы стоят перед Украиной из-за череды кризисных явлений? Вот, что думают опрошенные «Телеграфом» эксперты.

 Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что импичмент Зеленскому не грозит.

«В Украине по Конституции он практически невозможен. Необходимо собрать не менее 3/4 голосов в парламенте, решения судов, а это практически нереально. Тем более в нынешних условиях», – поясняет эксперт.

Роспуск парламента Зеленскому также вряд ли нужен, считает Александр Палий. Ведь партия «Слуга народа» точно наберет меньше, чем имеет сейчас.

«Возможно, временный выход из ситуации будет найден в большей регламентации деятельности Конституционного Суда, что усложнит диверсии с его стороны, – отмечает эксперт. – Думаю, среди прочего будут повышать ограничения по кворуму для принятия решений КС - через изменения в закон о КС. Это полностью легитимный способ обезвредить Конституционный Суд. Но не исключаю и более решительных действий».

Эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал президентство Зеленского, считает, что на закон президента касательно КСУ не хватит голосов. И на импичмент – тоже.

«Стороны конфликта своими заявлениями о возможном роспуске парламента или импичменте лишь провоцируют внимание к себе со стороны общества, – считает эксперт. – Каждый будет бить себе кулаком в грудь и говорить, что он прав, апеллируя к народу».

По мнению Виктора Бобыренко, Зеленский попал в крайне сложную в ситуацию. Но если цель его оппонентов из «Батькивщины» и «Европейской солидарности» – просто ослабление лично президента и всей его разношерстной команды, то у Медведчука и его ситуативного союзника Коломойского цель – расшатать ситуацию в Украине.

«Можно с уверенностью констатировать, что ОПЗЖ и «За майбутнє» не просто хотят снизить ответственность за недостоверные данные в декларациях и максимально скрыть реестр. Они нацелены именно на провоцирование кризиса и хаоса в Украины, что может привести к серьезному внутреннему противостоянию, – говорит Виктор Бобыренко. – А «зеленые человечки» – тут как тут... Россиянам нужен канал в Крым, нужен «зеленый коридор» туда. И они могут пойти на это. Время выбрано удачное. Штатам с их выборами будет не до нас пару месяцев. В Европе – кризис с исламистами (после публикации карикатур начались теракты). У Медведчука после местных выборов – мощные позиции в местной власти на юго-востоке. Могут напринимать что угодно: воду в Крым, русский язык как второй для обучения и общения, де-декоммунизация. Любые провокации на региональном уровне».

В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ

В то же время КСУ, который вряд ли удастся убрать, способен в турборежиме наотменять важные законы, окончательно отвернув от нас Запад, прогнозирует эксперт.

«Это цугцванг для Владимира Александровича. Но страшно еще и то, что вся страна оказалась в подобной - крайне сложной – ситуации», – резюмирует Виктор Бобыренко. 

Напомним, что в поведении спикера Верховной Рады – Дмитрия Разумкова – заметили интересные нотки.

Автор: Андрей Питонов

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ВР, Импичмент, КСУ, Александр Палий, Владимир Зеленский, Виктор Бобыренко.

Автор:

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