Если Зеленский не распустит Раду, то ему грозит импичмент, а страна потеряет управляемость, - Анатолий Октисюк

В Украине продолжается «бодание» между президентом Зеленским и Конституционным судом. Налицо – кризис власти. Вопрос лишь, где полыхнет в следующий раз – и с какими последствиями. Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк высказал «Телеграфу» мнение, что если президент не распустит парламент, ему грозит импичмент, а стране – потеря управляемости.

По мнению Анатолия Октисюка, те, кто спровоцировал конституционный кризис, принуждают Зеленского переформатировать правительство.

«Коломойский словно говорит Зеленскому: давай поменяемся, теперь я чуть на «троне» посижу, а Ахметов пусть подождет. Коломойский заинтересован в отставке правительства Шмыгаля и наводнения Кабмина своими людьми. С тем же Игорем Палицей во главе. Ринату Ахметову хотелось бы оставить всё, как есть. Что касается Виктора Медведчука, то ему важно задать новую политическую динамику, по лекалам Кремля. Ну, а наших западных партнеров не устраивает, что в плане реформ всё остановилось. В общем, практически всех что-то не устраивает. Так что конституционный кризис появился не просто так. После выборов, когда «Слуга народа» показала слабые результаты, чего-то подобного следовало ожидать».

Аналитик видит два пути разрешения ситуации. Первый – Зеленский соглашается на перегруппировку правительства, учитывая интересы не только Ахметова, но и других олигархов. В том числе Коломойского. Как следствие, нас, скорее всего, ждет осложнение отношений с Западом. И проблемы с притоком финансов из-за рубежа.

«Второй вариант – роспуск Верховной Рады. Мне он кажется наиболее логичным, – говорит Анатолий Октисюк. – Это станет своеобразной разрядкой для олигархов. Смогут переключиться на новую политическую борьбу. Зеленскому такой ход поможет восстановить авторитет. Народу представят картину: хороший президент разогнал жуликов. У нас такое любят… По результата досрочных выборов Зеленский, который сейчас из как бы своей фракции объективно контролирует человек 150, имеет шанс получить более управляемое большинство. Думаю, что его политсила наберет 25-30%, что позволит быть самой крупной фракцией. А там – поиск партнера по коалиции, совместная ответственность, что также на руку. Ведь сейчас весь негатив, в том числе от парламента и правительства, падает на Зеленского. Он тянет пока на своем рейтинге, но через год от этого рейтинга уже окончательно ничего не останется. Тем более, что конфликты будут лишь нарастать, и в конце концов президент может получить коллективный импичмент, когда все пойдут против него».

Автор: Андрей Питонов