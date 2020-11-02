Журналист рассказал о разногласиях Зеленского и Разумкова по истории с КСУ

Единой позиции по решению "Конституционного кризиса" до сих пор нет, поскольку у президента Украины Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который продолжает держать определенную дистанцию от него, оказались разные точки зрения в этой драме.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил политический журналист Юрий Бутусов.

Законопроект Разумкова предполагает одно - восстановление отмененных Конституционным судом норм об электронном декларировании. Председатель ВР предлагает компромиссный вариант - быстро исправить провал, восстановление этой нормы все поддерживают. А затем выработать решения по вопросам, которые вызывают разногласия.

В свою очередь законопроект Зеленского предполагает увольнение судей Конституционного суда и отмену судебного решения КС против деклараций.

Тем не менее Зеленский, по данным Цензор.Нет, по вопросу законопроекта с Разумковым не консультировался.

"Представьте себе по данному факту, насколько сложно Зеленскому сейчас мобилизовать парламент. Однако сегодня вечером инициатива в руках президента. Он может вынести законопроект на голосование в любом случае, инициатива в руках Зеленского, и он может выбрать любой вариант", - отмечает эксперт.

Президент пока не вносит законопроект, чтобы оставить себе еще поле для маневра и внесения изменений в свой вариант.

"Однако отступать назад уже нельзя. Если не воздействовать на КСУ, и он признает неконституционным закон о земле, или закон о Высшем антикоррупционном суде, и последствия этих решений будут непредсказуемыми. Главная интрига - сумеет ли президент прежде чем выходить в сессионный зал объединить свою собственную фракцию?", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова: "Офис президента убеждает нардепов, что если они не поддержат увольнение КС, то парламент будет распущен. Но депутатов так пугали не раз. И, похоже, далеко не все уверены, что Зеленский пойдет на этот жесткий и невыгодный для рейтинга шаг".

Стоит напомнить, что 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В ответ на это решение Владимир Зеленский предложил распустить КС наперекор нормам Конституции Украины.

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