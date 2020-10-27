Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Данное решение сегодня вынесли в Большой палате КСУ.

Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграм канале.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

По словам Лещенко, против проголосовали только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый.

"Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса и контрольные полномочия НАПК", - сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

Стоит напомнить, что в конце ноября 2019 года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение. А уже в начале октября 2020 КСУ рассматривал представление 47 нардепов относительно соответствия Конституции отдельных положений этого законодательства.

Добавим, что в Генпрокуратуре допускали, что руководство Окружного админсуда города Киева могло оказывать давление на принятие решения КСУ по поводу закона о незаконном обогащении.