Скачать
Четверг, 28.11.2019
Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Усик рассказал о начале своего пути в боксе
Усик рассказал о начале своего пути в боксе
28 ноября - приметы и обряды в Гурьев день
28 ноября - приметы и обряды в Гурьев день

Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится

Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится
08:47 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон, который предусматривает до 10 лет тюрьмы за незаконное обогащение.

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX.

В Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении. Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. 250 грн превышает законные доходы.

Речь идет об активах, приобретенных высокопоставленным чиновником или другим человеком или компанией, если доказано, что это сделали по поручению должностного лица или он может прямо или косвенно распоряжаться соответствующими активами.

Закладывается исковая давность в 4 года. Иск по делу о признании активов необоснованными и их взыскании подается без взимания судебного сбора.

Соответствующие дела будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) в составе трех судей, а апелляции - апелляционная палата ВАСУ.

Необоснованными считаются не только признанные необоснованными активы, но и деньги, полученные за их счет - все они подлежат конфискации или спецконфискации.

Опубликован президентский закон о незаконном обогащении

В деле о признании активов необоснованными активы стоимостью от 834,6 тыс. грн в случае взыскания в доход государства и ареста передаются в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Если невозможно взыскать активы, признанные необоснованными, обвиняемый должен оплатить их стоимость государству, или же будут изъяты другие его активы такой же стоимости.

Данные обвиняемого по делу о незаконных активы нельзя использовать, чтобы доказать совершение им уголовного нарушения.

Закон предусматривает раскрытие банковской тайны органам прокуратуры, ГБР и НАБУ в делах по выявлению необоснованных активов (в частности Нацбанком). В таком случае банк получит право предоставлять информацию о клиентах другого банка.

Кроме банковской тайны, НАБУ получит право истребовать информацию не только у правоохранительных и госорганов, органов местного самоуправления, но и предприятий, учреждений, организаций - в том числе обязательные для декларирования сведения об имуществе, доходах, расходах, финансовых обязательствах.

Со своей стороны, ГБР получит право запрашивать информацию для выявления необоснованных активов из автоматизированных справочных систем, реестров и баз данных, которые администрируют органы госвласти и местного самоуправления - в том числе информацию с ограниченным доступом.

Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поручили извещать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Офис генпрокурора о выявленных доказательствах незаконного обогащения.

Если Нацагентство по результатам проверки е-деклараций выявило признаки необоснованности активов - чиновнику предоставляется 10 рабочих дней, чтобы объяснить происхождение средств.

Вместе с тем темпы проверки деклараций НАПК и решения по их результатам не должны влиять на расследование и судебные производства.

Документ вносит изменения в ряд законодательных актов, предусматривая увольнение и прекращение полномочий ряда должностных лиц в случае вступления в силу решения суда о признании их доходов необоснованными.

Речь идет о судьях, начальниках в службе гражданской защиты, военнослужащих-контрактниках, военнослужащих в кадровой службе; сельских, поселковых, городских главах, старостах; уполномоченных; должностных лицах местного самоуправления; депутатах местных советов; членах ЦИК, представителях Государственной уголовно-исполнительной службы; директоре НАБУ, членах НАПК; прокурорах, членах Счетной палаты; директоре, первом заместителе и заместителе главы ГБР; полицейских; членах ВККС и Высшего совета правосудия; любых госслужащих и лицах, уполномоченных выполнять функции государства.

Во Всемирном банке отреагировали на подписание Зеленским закона о незаконном обогащении

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект в конце октября текущего года 259 голосами народных депутатов.

Как сообщалось, в феврале текущего года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Коррупция, Уголовный кодекс, Тюрьма, ГБР, Незаконное обогащение, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
02 Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным
03 Назван самый простой способ обрести плоский живот
04 Лекарств не нужно: эффективные средства как "запустить" желудок
05 Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится
Вступил в силу закон о незаконном обогащении
Украинцы смогут без виз путешествовать в популярную туристическую страну
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе
США планируют сократить финансирование НАТО
США планируют сократить финансирование НАТО
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь