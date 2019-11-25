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Во Всемирном банке отреагировали на подписание Зеленским закона о незаконном обогащении

Во Всемирном банке отреагировали на подписание Зеленским закона о незаконном обогащении
21:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:ВБ приветствовал восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в Украине.

Всемирный банк приветствует подписание закона о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом говорится в сообщении на странице World Bank Ukraine в Facebook.

"Всемирный банк приветствует закон, который восполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников. Гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины", - отмечают в организации.

Как сообщалось ранее, 31 октября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Сегодня, 25 ноября, президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет гарантией непредвзятого рассмотрения.

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Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется в отношении активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также в отношении доходов от этих активов.

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Всемирный банк, Владимир Зеленский, Незаконное обогащение.
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