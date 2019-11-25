У Путина пока не планируют отдельную встречу с Зеленским в Париже

Новости Украины:Российская сторона пока не планирует проводить в Париже на саммите "нормандской четверки" отдельную встречу с Владимиром Зеленским.

Во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря пока не планируется отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Пока нет никаких пометок по программе, это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами", — сказал представитель Кремля. По его словам, "соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "нормандский формат".

"Так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить — эти модальности согласовываются", — добавил Песков.

Саммит в "нормандском формате" с участием глав государств Украины, России, Франции и Германии запланировано на 9 декабря. Ранее Зеленский заявил, что на саммите в "нормандском формате" будет обсуждать сроки прекращения войны на Донбассе, деоккупацию неподконтрольных территорий двух областей, а также обмен пленными. Впоследствии глава государства назвал четыре вопроса, о которых хочет договориться на саммите.