Скачать
Четверг, 21.11.2019
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy
Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября

В Кремле заявляют, что ситуация с кораблями не повлияет на нормандский саммит

В Кремле заявляют, что ситуация с кораблями не повлияет на нормандский саммит
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Дмитрий Песков говорит, что ситуация с разграбленными украинскими катерами не станет помехой для проведения встречи в "нормандском формате".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуация с разграблением украинских военных кораблей не повлияет на подготовку саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

Об этом Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, могут ли заявления Украины о краже оборудования с возвращенных кораблей повлиять на подготовку встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", - сказал Песков.

Порошенко о "нормандском саммите": "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию

РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир "Яни Капу" и катера "Бердянськ" и "Нікополь".

20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы".

Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Судна планируют отремонтировать в течении трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.

Как сообщалось ранее, в ФСБ заявили, что украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова якобы сама могла "угробить" катера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат, Украинские катера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
03 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
05 Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы
КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
КС признал неконституционным закон Зеленского
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь