В Кремле заявляют, что ситуация с кораблями не повлияет на нормандский саммит

Новости Украины:Дмитрий Песков говорит, что ситуация с разграбленными украинскими катерами не станет помехой для проведения встречи в "нормандском формате".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуация с разграблением украинских военных кораблей не повлияет на подготовку саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

Об этом Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, могут ли заявления Украины о краже оборудования с возвращенных кораблей повлиять на подготовку встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", - сказал Песков.

РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир "Яни Капу" и катера "Бердянськ" и "Нікополь".

20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы".

Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Судна планируют отремонтировать в течении трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.

Как сообщалось ранее, в ФСБ заявили, что украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова якобы сама могла "угробить" катера.