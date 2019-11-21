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В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии

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В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
11:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Новости Украины:В ФСБ заявили, что украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова якобы сама могла "угробить" катера.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала проблемой Украины, если украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова смогла якобы "угробить" корабли.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает российское издание ТАСС

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - сказано в сообщении. 

Видео ФСБ опубликовала в ответ на заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", и буксира "Яны Капу".

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ФСБ заявляет, что это "видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне", а также процедуры подписания актов приема-передачи.

В России утверждают, что "на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

Фото: переданные корабли (facebook.com/MatiosAnatolii)

Напомним, президент Владимир Зеленский после осмотра катеров отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться к России.

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Крым, Никополь, ВМС, Бердянск, ФСБ, Очаков, Яны Капу.
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