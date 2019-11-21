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Зеленский встретил возвращенные Украине корабли в порту Очакова

Зеленский встретил возвращенные Украине корабли в порту Очакова
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В порт Очакова Владимир Зеленский прибыл с существенным опозданием из-за поломки его самолета.

Президент Владимир Зеленский встретил в порту Очакова украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые вернулись 20 ноября из российского плена. Об этом передает телеканал новостей "24".

"На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было", – заявил Зеленский, стоя на фоне украинских судов.

Он добавил, что корабли будут ремонтировать около 3 месяцев и они будут на ходу.

"Я договорился (с Россией о возвращении кораблей - ред.) ни на каких условиях, а просто – по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Мы знаем, что мы правы в этой ситуации. Никаких условий нет", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с экипажем судов. Президент поблагодарил моряков за готовность продолжать службу.

25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех военнопленных доставили из Крыма в московское СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленных моряка.

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18 ноября 2019 года в акватории Черного моря был начат процесс по возврату указанных украинских кораблей. Их передача состоялась в нейтральных водах. По украинским буксиром "Яны Капу" и катерами "Бердянск" и "Никополь" с Одессы отправили буксира "Титан", "Гайдамака" и "Сапфир". В штабе ВМС ВС Украины 19 ноября сообщили Укринформу, что украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после возвращения на базу национального военного флота будут подвергнуты экспертизе.

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Владимир Зеленский, Порт Очакова, Возвращенные Украине корабли.
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