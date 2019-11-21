Климкин рассказал, какой должна быть международная миссия на Донбассе

Новости Украины:Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отстаивает идею миссии ЕС для Донбасса.

"Я считаю, что миротворческая миссия с тысячами военных малореальная. Что нам нужно, так это эффективная международная гражданская миссия... Я выступаю за то, чтобы там была миссия ЕС", - сказал дипломат.

Он считает целесообразным, чтобы такая миссия была гражданской, но с военным и полицейским компонентами. Она будет осуществлять «менеджмент» всего процесса – и безопасности, и подготовки к выборам, если до этого дойдет дело; будет организовать и разоружение, и контроль за тяжелым оружием; также осуществлять контроль за границей.

Миссия должна получить полицейский компонент для того, чтобы перезагрузить местную полицию. Климкин считает, что роль такого полицейского компонента могла бы играть, например, французская жандармерия, которая имеет соответствующий опыт других миссий.

Конечно, по мнению экс-главы МИДа, должен быть также компонент военных советников.

Климкин убежден: если бы удалось договориться об этом в ходе предстоящей нормандской встречи, «это был бы лучший результат или саммита, или всего, что происходило бы после него». Но из тех документов, которые обсуждаются накануне встречи, не вытекает того, чтобы что-то двигалось в этом направлении.

Павел Климкин также отметил, что «с самого начала было понятно, что Минские соглашения выполнить невозможно». При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, что Украина не собиралась их выполнять, а о том, что для их выполнения нужно было разработать план, дорожную карту, понять кто, что, за чем делает и кто какие гарантии дает.

"До сих пор Россия этому сопротивляется очень активно", - констатировал экс-министр.

Напомним: бывший глава МИДа Павел Климкин находится в Берлине 20-21 ноября. Он принял участие в конференции «Украина после президентских и парламентских выборов: новое правительство – новые возможности», а также провел встречи в МИД ФРГ, фондах.