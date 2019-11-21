В Польше с ножом напали на украинского студента

Новости мира:Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники..

В польском городе Краков напали на украинского студента, в результате чего он получил серьезные ранения.

Украинского студента ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц. Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники, сообщает ТСН со ссылкой на RMF24.

Врачей и полицию на место происшествия вызвали прохожие, пострадавшего с серьезными ранениями госпитализировали. По информации СМИ, он якобы находился под воздействием алкоголя. В связи с нападением были задержаны двое украинцев, которые имели при себе ножи.