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Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей

Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВМС

Новости Украины:Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявляет, что возвращенные россиянами украинскуой стороне малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", полностью "угроблены".

"В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал Воронченко в комментарии "4 каналу" в среду.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций.

Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения суден будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

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Россия, Никополь, Керченский пролив, Бердянск, Корабли, Яны Капу.
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