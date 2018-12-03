Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Порошенко не будет продлевать военное положение
Порошенко не будет продлевать военное положение
На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП
На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Из оккупированной Керчи отбуксировали два захваченных украинских катера

Смотрите фото (3)
Из оккупированной Керчи отбуксировали два захваченных украинских катера
16:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Из порта в оккупированной Керчи в неизвестном направлении были отбуксированы два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск".

"Украинский милитарный портал" сообщил, что из порта в оккупированной Керчи в неизвестном направлении отбуксировали два украинских судна, которые были захвачены 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Сообщается, что в порту аннексированной Керчи остался только буксир "Яны Капу", куда переправили два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", неизвестно.

Для подтверждения информации "Украинский милитарный портал" опубликовал для сравнения фото кораблей 26 ноября 2018 года, сделанных после их захвата российскими военными вечером 25 ноября.

Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС ВС Украины вместе с 24 моряками были захвачены российскими военными в нейтральных водах Черного моря, когда украинские моряки  выполняли плановый переход из порта базирования в городе Одесса до порта базирования в городе Мариуполь.

Данными действиями Россия нарушила международное морское право и соглашение о совместном пользования Азовским морем между странами, которое было подписано в 2003 году. Более того, во время захвата российские пограничники открыли огонь и ранили трех украинских моряков.  По решению так называемых судов Симферополя и Керчи всех моряков арестовали до 25 января 2019 года. В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Азовское море, Керчь, Плен, Украинские моряки, Захват украинских суден, Отбуксировали, Украинские катера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке: эта осень в Киеве побила все рекорды
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь