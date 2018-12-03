Из оккупированной Керчи отбуксировали два захваченных украинских катера

Новости Украины: Из порта в оккупированной Керчи в неизвестном направлении были отбуксированы два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск".

"Украинский милитарный портал" сообщил, что из порта в оккупированной Керчи в неизвестном направлении отбуксировали два украинских судна, которые были захвачены 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Сообщается, что в порту аннексированной Керчи остался только буксир "Яны Капу", куда переправили два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", неизвестно.

Для подтверждения информации "Украинский милитарный портал" опубликовал для сравнения фото кораблей 26 ноября 2018 года, сделанных после их захвата российскими военными вечером 25 ноября.

Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС ВС Украины вместе с 24 моряками были захвачены российскими военными в нейтральных водах Черного моря, когда украинские моряки выполняли плановый переход из порта базирования в городе Одесса до порта базирования в городе Мариуполь.

Данными действиями Россия нарушила международное морское право и соглашение о совместном пользования Азовским морем между странами, которое было подписано в 2003 году. Более того, во время захвата российские пограничники открыли огонь и ранили трех украинских моряков. По решению так называемых судов Симферополя и Керчи всех моряков арестовали до 25 января 2019 года. В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.