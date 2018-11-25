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Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины

Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
10:23 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 25 ноября, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье осуществили агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, сообщили в ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 25 ноября, корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В ВМС ВС Украины констатируют, что "диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями".

Также отмечается, что Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права.

"Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", – подытожили в ведомстве.

Напомним, новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под более плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, будет развернуто до конца года. 19 ноября российские пограничники в очередной раз задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер - якобы за нарушение правил рыболовства.Ранее в российском Совете Федерации заявили, что могут "за минуты" перекрыть Азовское море для украинских кораблей.

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ВМС ВС Украины, Агрессивные действия, Пограничные корабли РФ, Корабли ВМС ВС Украины.
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