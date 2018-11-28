Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ

Новости Украины: В правительственной газете "Урядовый курьер" обнародован указ и измененное решение СНБО от 26 ноября о введении военного положение на 30 суток – до 26 декабря.

В правительственной газете "Урядовый курьер" 28 ноября опубликован указ президента Украины Петра Порошенко №392/2018, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток – до 14.00 26 декабря.

Издание обнародовало указ президента "О решении СНБО от 26 ноября 2018 года "О внесении изменений в решение СНБО от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.

Согласно документу, военное положение в Украине будет действовать в течение 30 дней – с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада подержала указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 дней.

Такое решение было принято СНБО в связи с обострением ситуации в Азовском море.

Как сообщалось, 25 ноября, Россия заблокировала проход по Керченскому проливу украинским военно-морским суднам. После чего украинские буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" были обстреляны российским спецназом. Россия захватила эти суда вместе с экипажем.

27 ноября суд оккупантов арестовал 15 из 24 захваченных украинских моряков. При этом, четверо из них ранены и находятся в больнице в Керчи. По словам адвоката Айдер Азаматова, арестованным морякам грозит до шести лет лишения свободы.