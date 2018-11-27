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Порошенко объяснил, почему срок военного положения был сокращен до 30 дней

Порошенко объяснил, почему срок военного положения был сокращен до 30 дней
23:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент объяснил, почему сократил срок действия военного положения до 30 дней.

Срок действия военного положения был изменен сразу после начала в Раде дискуссии о правах избирателей.

Об этом заявил в интервью украинским телеканалам Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, проект указа Президента о военном положении был утвержден СНБО без изменений, на основании предложений военных, которые учитывали необходимые меры по обеспечению немедленной обороны страны. В то же время, учитывая дискуссию в Верховной Раде о нарушении избирательных прав граждан, срок действия военного состояния был изменен сразу.

"Как только мы услышали дискуссию, что, возможно, проект предложенный военными, может нарушить избирательные права граждан, я немедленно подготовил проект изменений, ограничив срок действия военного положения до 30 дней, для того, чтобы не сбивался график выборов. Все видели это мое предложение, оно было в тексте моего выступления. Но произошли странные вещи, вместо того, чтобы послушать Президента, обсудить и в 16.20-16.30 проголосовать... Вместо того чтобы беспокоиться об обороне государства начались предвыборный фарс и хаос. Я представляю себе, если бы была агрессия, и мы пришли в Раду, и наши танкисты сидели бы перед предоставлением возможностей, которые дает военное положение, сидели бы и ждали, пока происходили дискуссии такого сорта. Конечно, я поехал в Раду, выступил с обращением, сказал, что это моя принципиальная позиция - защита прав граждан, в том числе и избирательных", - рассказал Порошенко.

Он отметил, что среди критиков решения о введении военного положения сразу нашлись 276 голосов "за", как только был поставлен вопрос ответственности.

Отвечая на вопрос о поддержке решения о введении военного положения западными партнерами Украины, Президент отметил, что есть понимание решения, которое было принято СНБО.

"Мы видим абсолютную поддержку и понимание решений, которые были приняты Военным кабинетом, Советом национальной безопасности и обороны, Президентом и вчера Верховной Радой. Я отдельно подчеркиваю,что вчера, когда принималось это решение, мы твердо стояли на позиции защиты конституционных прав и свобод граждан, включая избирательные права", - сказал Порошенко.

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Верховная Рада, СНБО, Петр Порошенко, Военное положение.
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