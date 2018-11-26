В Украине ввели военное положение: названы области

Новости Украины: Верховная Рада проголосовала за ведение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

276 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале проголосовали за закон об утверждении указа президента Украины ”О введении военного положения в Украине” (№9338).

Военное положение введут в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Президент Украины Петр Порошенко выступая в Раде перед голосованием заявлил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

"Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал П.Порошенко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады Украины на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины. На внеочередное пленарное заседание Верховной Рады зарегистрировались 338 народных депутатов.

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы. Временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц. Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд. Под властями подразумевается все военное командование – от Генерального штаба до руководства отдельных частей, а также вся вертикаль власти – от президента и Кабмина до поселковых советов. Решения, соответственно, могут приниматься как на центральном, так и на местном уровне.