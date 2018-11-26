Скачать
Понедельник, 26.11.2018
В Украине ввели военное положение: названы области
В Украине ввели военное положение: названы области
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

В Украине ввели военное положение: названы области

В Украине ввели военное положение: названы области
21:40 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада проголосовала за ведение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

276 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале проголосовали за закон об утверждении указа президента Украины ”О введении военного положения в Украине” (№9338). 

Военное положение введут в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Президент Украины Петр Порошенко выступая в Раде перед голосованием заявлил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии.

"Нам надо принять решение о введении военного положения. Я хочу отдельно заявить, что оно будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - сказал П.Порошенко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады Украины на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины. На внеочередное пленарное заседание Верховной Рады зарегистрировались 338 народных депутатов.

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы. Временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц. Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд. Под властями подразумевается все военное командование – от Генерального штаба до руководства отдельных частей, а также вся вертикаль власти – от президента и Кабмина до поселковых советов. Решения, соответственно, могут приниматься как на центральном, так и на местном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Минобороны, ВСУ, Петр Порошенко, Военное положение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
03 Танцы со звездами 2018: кто стал победителем грандиозного суперфинала (Видео)
04 В Украине ввели военное положение: названы области
05 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь