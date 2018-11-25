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Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный

Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный
20:33 Сегодня Телеграф Фото: Керчь Инфо

Новости Украины: В Керченском проливе российский катер пограничной службы ФСБ открыл огонь по кораблю ВМС Украины.

Российские корабли и катера начали преследование группы украинских кораблей после чего открыли огонь, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ в Facebook.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение., - говорится в сообщении.

В Командовании ВМС также отметили, что появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа.

"Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - отметили в пресс-центре ВМС.

Как сообщалось, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик. Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

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В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

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Азовское море, ВМС ВСУ, Керченский пролив, ФСБ, Российские корабли.
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