Эскалация в Азовском море: Россия подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс

Новости Украины: Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива в связи с инцидентом с украинскими кораблями.

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook, "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

Как сообщалось, российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. "Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик", - отметили в ВМС ВСУ.

В свою очередь в ФСБ РФ обвинили украинских военных в незаконном пересечении кораблями российской границы. Сейчас известно, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем. В пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. "Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины", - говорится в заявлении.