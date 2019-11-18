Россия вернула Украине захваченные корабли

Новости Украины:Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли.

Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В российском МИДе отметили, что 18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - говорится в сообщении.

Теперь артиллерийские катера ВМС Украины направляются в Одессу в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".

О точном состоянии освобожденных кораблей пока информации нет – они пробыли в российском плену почти год.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что российские силовики вывели из порта Керчи захваченные украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В российских СМИ писали, что корабли готовят к возвращению в Украину.

Кроме того, накануне росСМИ сообщили, что в Кремле приняли решение о возвращении украинских кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе. Отмечалось, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита.