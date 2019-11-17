СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера

Новости Украины:Судна в сопровождении российских ВМС покинули акваторию "Генмола" и направились к Черному морю.

Захваченные россиянами украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покидают Керченский пролив.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Как говорится в сообщении, украинские катера в сопровождении российских сил ВМС, вышли из акватории "Генмола" и направляются в Черное море.

По информации международной организации Marine, которая занимается отслеживанием судов, украинские буксировочные корабли "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море неподалеку от оккупированного Крыма. Вероятно они направлены для того, чтобы забрать у России украинские военные корабли и доставить их в порт.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинские военные корабли находятся в акватории "Генмола" и их готовят для передачи Украине.

Напомним, в Офисе Президента Украины рассказали, что процесс возвращение захваченных украинских судов находится на завершающем этапе.