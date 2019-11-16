"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов

Новости Украины:Процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе.

Офис президента подтвердил, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — сообщил НВ советник президента Украины Андрей Ермак.

Украина уже отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в Керченском проливе судами.

В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергало соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда.

7 сентября 2019 года украинские моряки и сотрудники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.