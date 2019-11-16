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Суббота, 16.11.2019
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Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей

Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей
17:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Захваченные Россией в 2018 году катера и буксир ВМС ВСУ вернут Украине сегодня ночью.

Захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", вернут Украине сегодня ночью.

Об этом сообщает одесский сайт "Думская", который связывают с одним из депутатов Верховной Рады.

Как отмечается, за катерами и буксиром из портов "Пивденный", "Черноморск" и Одесского порта вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Российская сторона перемещает украинские корабли из оккупированной Керчи.

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По данным "Думской", передача кораблей произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от мыса Тарханкут.

Как сообщалось ранее, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" (P175) и "Никополь" (P176), а также рейдовый буксир "Яны Капу" (A947) должен состояться до встречи в "нормандском формате".

В частности, по информации издания "Коммерсантъ", Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на судах.

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Передача кораблей должна состояться в море, куда его отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.

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Одесса, Россия, Керчь, Захваченные корабли.
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