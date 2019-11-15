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МИД Германии: Новые обвинения против РФ в деле МН17 очень серьезные

МИД Германии: Новые обвинения против РФ в деле МН17 очень серьезные
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:14 ноября следователи по дело МН17 обнародовали новые записи переговоров боевиков с представителями РФ.

Берлин принял во внимание новые данные Совместной следственной группы по участию России в катастрофе малайзийского самолета рейса МН17, и считает их очень серьезными, однако по сути не комментирует.

Об отношении немецкой стороны заявила 15 ноября на брифинге в Берлине официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

"С нашей точки зрения, новые обвинения в сторону России являются очень серьезными", - сказала пресс-секретарь МИД.

Россия должна конструктивно сотрудничать с международной следственной группой с целью расследования преступления, подчеркнула дипломат.

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14 ноября Следственная группа по делу МН17 обнародовала разговоры главарей "ДНР" с российскими чиновниками, которые доказывают, что приказы, в том числе, касающиеся повседневного управления "ДНР", административных, финансовых и военных дел, приходили из Москвы. Также следствием установлено, что средства спецсвязи, которыми пользовались главари боевиков, скорее всего, были предоставлены Российской Федерацией. В JIT подчеркивают: главари "ДНР" поддерживали тесную связь с представителями российских властей в вопросах военной поддержки.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске, а ракета запущена с территории, которую на тот момент контролировали боевики "ДНР".

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В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, руководитель "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - подполковник запаса российских ВДВ, причастный к перевозке "Бука", Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди тех, кого передала Украина, был и боевик "ДНР" Владимир Цемах, бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное, который является фигурантом дела МН17. Перед обменом его допросили следователи Международной следственной группы.

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В состав Совместной следственной группы входят Нидерланды, Австралия, Украина, Бельгия и Малайзия.

Суд, касающийся катастрофы самолета рейса МН17,глава начнется 9 марта 2020 года.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Берлин, Boeing 777, Malaysia Airlines, МН17, сбитый боинг.
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