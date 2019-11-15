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Расследование дела МН17: в ЕС заявляют о неизменности позиции

Расследование дела МН17: в ЕС заявляют о неизменности позиции
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Суд относительно катастрофы самолета рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года.

Евросоюз продолжает оказывать полную поддержку усилиям по установлению истины и правосудия по делу о крушении рейса МН17 и призывает все страны сотрудничать со следствием.

Об этом 15 ноября в Брюсселе на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.

Именно так она ответила на вопрос журналистов о реакции Еврокомиссии на попытки России поставить под сомнение новые документы и видеозаписи, обнародованные Совместной командой по расследованию (JIT).

Дело МН-17: Премьер-министра Малайзии просят не дискредитировать следствие

"Я хочу напомнить заключения Европейского Совета, который состоялся в октябре, что Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку усилиям по установлению правды, правосудия и ответственность перед жертвами сбитого МН-17 и их семьями, и призывает все страны в полной мере сотрудничать с осуществляющимся расследованием в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, которая была принята в этом контексте", - отметила представитель Еврокомиссии.

14 ноября следственная группа по делу МН17 обнародовала разговор главарей "ДНР" с российскими высокими должностными лицами, которые доказывают, что приказы, в том числе, относительно повседневного управления "ДНР", административных, финансовых и военных дел, поступали из Москвы. Также следствие установило, что средства спецсвязи, которыми пользовались главари боевиков, скорее всего, были предоставлены Российской Федерацией. В JIT отмечают: главари "ДНР" поддерживали тесную связь с представителями российских властей относительно военной поддержки.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Дело МН17: у следствия появились новые доказательства причастности РФ

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске, а ракета запущена с территории, которую на то время контролировали боевики "ДНР".

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - подполковник запаса российских НДС, причастен к перевозке "Бука", Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

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7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди тех, кого передала Украина, был и боевик "ДНР" Владимир Цемах, бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное, который является фигурантом дела МН17. Перед обменом его допросили следователи Международной следственной группы.

В состав Совместной следственной группы входят Нидерланды, Австралия, Украина, Бельгия и Малайзия.

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ЕС, Террористы, Донбасс, Boeing 777, Майя Косьянчич, МН17.
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