Дело МН17: у следствия появились новые доказательства причастности РФ

Новости Украины:У следователей оказались новые записи переговоров боевиков из которых следует, что террористы получали указания с РФ.

Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы малайзийского "Боинга" (рейс МН17) опубликовала новые записи перехваченных разговоров боевиков, которые они вели летом 2014 года, и которые свидетельствуют о том, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из РФ, и почти весь бюджет "ДНР" был профинансирован за счет российских средств.

Об это говорится в новом обращении ОСГ к свидетелям в рамках уголовного расследования крушения авиалайнера 17 июля 2014 года, размещенном на сайте полиции Нидерландов.

В сообщении приведены короткие выдержки из разговоров боевиков и размещены ссылки на соответствующие аудиозаписи.

ОСГ отмечает, что следствие собирает сведения о людях в военной и административной иерархической структуре, действия которых привели к тому, что авиалайнер рейса MH17 был сбит на востоке Украины из ЗРК "Бук".

Также группа хотела бы связаться с новыми свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники.

Кроме того, следствие указывает на то, что недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на так называемую "ДНР" выходило за рамки военной поддержки, и что отношения между российскими чиновниками и главарями так называемой "ДНР" были, по-видимому, более тесными.

"Степень российского влияния играет роль при расследовании действий других лиц, причастных к крушению авиалайнера рейса MH17", - отмечается в сообщении.

Именно поэтому сегодня, 14 ноября, ОСГ публикует новое обращение к свидетелям и обнародовала новые записи перехваченных разговоров.

В частности, у ОСГ есть основания предполагать, что в действительности лидеры так называемой "ДНР" получали указания из Российской Федерации. ОСГ провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами так называемой "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из РФ.

"Их показания подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время. Например, разговором, в котором участвовал Бородай - одна из тех самых ключевых фигур. В своем разговоре со знакомым (B) 3 июля 2014 года в 17:30:15 ч, Бородай (A), кажется, подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны: A: Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все", - говорится в обращении.

В другом разговоре в начале июля 2014 года член так называемой "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу". Сергей Шойгу - это министр обороны России. По словам члена так называемой "ДНР", эти люди "выкидывают нах.й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

Также в ОСГ сообщают, что различные источники, в том числе свидетельские показания, указывают на то, что самопровозглашенное правительство так называемой "ДНР" финансировалось российскими доброжелателями. По словам высокопоставленного члена "ДНР", почти весь бюджет так называемой "ДНР" был профинансирован за счет российских средств.

"Это также подтверждается записями следующих телефонных разговоров. 12 июля 2014 года Бородай (A) обсуждает свои денежные проблемы с пользователем одного из трех упомянутых номеров из серии: *8520 (B). Бородай говорит, что у него кончаются деньги. Человек по имени "Коля" обещал "180 000". Эти деньги ждут в Москве, но им все еще нужно подтверждение для оплаты", - сообщили в ОСГ.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

По данным международной Объединенной следственной группы, первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который возглавлял "разведывательный батальон" боевиков. Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.