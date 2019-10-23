Ченцов: На суде по делу МН17 могут появиться новые подозреваемые

Всеволод Ченцов Нидерландах призывает набраться терпения и дождаться судебных слушаний, но не исключает, что в деле МН17 могут появиться новые подозреваемые.

"Это вопрос к правоохранительным органам. И я не уверен, что этот интерес может быть удовлетворен до начала судебного процесса. До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлены несколько человек, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно еще будут люди, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", - сказал Ченцов.

Он также сказал, что инициатива, чтобы во время процесса использовались нидерландский и английский языки принадлежит Нидерландам.

"Я знаю, что определенные изменения были внесены в нидерландское законодательство. Они касались, например, такого вопроса, как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам согласно Конституции Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена. Что касается вопроса языка процесса, это была инициатива нидерландской стороны, чтобы английский язык использовался, потому что за процессом будут наблюдать родственники погибших не только из Нидерландов, но и из других стран, ожидается значительный интерес СМИ", - отметил он.

Как сообщал Укринформ, 19 июня были обнародованы имена трех россиян и одного украинца, которых международная Совместная следственная группа (JIT) назвала причастными к катастрофе боинга МН17. Также была обнародована дата, когда состоится суд - 9 марта 2020 года.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцирующейся в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.