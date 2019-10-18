В ЕС призвали все страны к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы MH17

Новости Украины:По итогам первого дня встречи на саммите в Брюсселе главы стран ЕС призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы Boeing MH17 в июле 2014 года.

Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи в бельгийской столице, передает УНН.

“Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв катастрофы самолета MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства в полной мере сотрудничать в сфере проведенного расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН”, — отмечается в документе.

Ранее парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17.

Накануне глава МИД Нидерландов Стеф Блок, находился в Украине с визитом, заявил, что расследованием по закрытию воздушного пространства как территории Украины, так и России в настоящее время, когда был сбит самолет рейса MH17, займется независимый следственный орган.